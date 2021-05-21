Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otellerin yeni sezona hazır olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, “Bu sezon daha çok Polonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’dan turistleri konuk etmeye başardık. Diğer Avrupa ülkelerinde şimdilik durağanlık var. Beş bin vakaya inebilirsek Avrupa ülkeleri seyahat sınırlamalarından Türkiye’yi muaf tutacaktır diye düşünüyorum” dedi. Tatil yapmak isteyenlerin Türkiye'ye konusunda endişelerinin olmadığını dile getiren Özden, “Eski misafirlerimizle maille iletişim hâlindeyiz. Daha önceden rezervasyon yaptıranlar var. Geçen sene gelemeyip rezervasyonlarını bu yıla devredenler var. Herkes Türkiye’ye gelmek istiyor. Tatili ve seyahati insanlar çok özledi. Uçak bileti alıyorlar, sonradan iptal oluyor, tur satın alıyorlar, iptal oluyor ve tatil programları değişiyor. Birçok insan da açıkçası rezervasyon için şu an bekliyor. Vaka sayıları düşerse sezonun haziranın ortalarına doğru toparlanacağını ve 2020’den daha iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. ‘20 milyar dolar turizm geliri, 30 milyon kişi’ hedefini yakalayabiliriz. Temmuz, ağustos ve eylülde hareketlenme olursa en azından masraflarımızı çıkarırız” diye konuştu.

TÜRKİYE, 'MAV, BAYRAK'TA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Türkiye mavi bayrak uygulamasında bu yıl da üst sıralardaki yerini korudu. Merkezi Kopenhag’da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının mavi bayrak uygulamasında 2021'de 486 ödüllü plajı bulunan Türkiye, bu yıl plaj sayısını 519’a yükselterek İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye’nin 2022 hedefi ise birincilik.