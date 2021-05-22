Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sertbaş, “Avrupa ülkeleri aşılanmayla birlikte açıldıkça bu bize sipariş olarak dönüyor. Bu yıl böyle devam ederse 18 milyar doların üstüne çıkar, tarihi bir rekor kırarız diye düşünüyorum. Salgın öncesinde Avrupalı tedarikçiler yakın coğrafyalara yönelme kararı almışlardı. Pandemi bunu hızlandırdı. Hazır giyimde de oklar Türkiye’yi gösteriyordu. Ayrıca navlun fiyatlarının çok artması Uzak Doğu siparişlerinin buraya yönelmesine sebep oldu. Bu devam da edecek. Navlun fiyatlarının uzunca bir müddet eskiye dönmeyeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Hazır giyim ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre ocak-nisan döneminde yüzde 32 artışla 6,3 milyar dolara çıktı. Nisan artışı ise 2020’ye göre yüzde 185 artışı gösterdi. En fazla ABD, İspanya ve İngiltere’ye artış görüldü.