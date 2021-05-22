Sertbaş, “Avrupa ülkeleri aşılanmayla birlikte açıldıkça bu bize sipariş olarak dönüyor. Bu yıl böyle devam ederse 18 milyar doların üstüne çıkar, tarihi bir rekor kırarız diye düşünüyorum. Salgın öncesinde Avrupalı tedarikçiler yakın coğrafyalara yönelme kararı almışlardı. Pandemi bunu hızlandırdı. Hazır giyimde de oklar Türkiye’yi gösteriyordu. Ayrıca navlun fiyatlarının çok artması Uzak Doğu siparişlerinin buraya yönelmesine sebep oldu. Bu devam da edecek. Navlun fiyatlarının uzunca bir müddet eskiye dönmeyeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Hazır giyim ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre ocak-nisan döneminde yüzde 32 artışla 6,3 milyar dolara çıktı. Nisan artışı ise 2020’ye göre yüzde 185 artışı gösterdi. En fazla ABD, İspanya ve İngiltere’ye artış görüldü.
Hazır giyimde rekor geliyor
22.05.2021 - 03:28 | Son Güncelleme: 22.05.2021 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa ülkelerinde Covid-19 ile mücadelede aşılama programlarıyla birlikte ticari hareketliliğin başladığını, yıl sonunda sektör olarak yeni bir ihracat rekoru kırabileceklerini söyledi.
Etiketler : hazır giyim,
790636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/790636.aspx
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