Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Covid-19’un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına Azerbaycan ve Gürcistan ile devam etti. İki ülkeye yapılan çıkarma, TİM'in gerçekleştirdiği 71’inci Sanal Ticaret Heyeti oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, özellikle savunma sanayisinde yakalanan başarılara dikkat çekerek "Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde büyük yol katetti. İnsansız hava araçları da dâhil millî imkânlarla üretilen birçok ürünün dünyaya ihracatını yaptık. Millî ürünlerimizi dünya kullanıyor. Savunma sanayiindeki başarılarımız, ülkemizin gücüne güç katarak, jeopolitik anlamda da oyun kurucu rolümüzü her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıyor. Azerbaycan’a ihracatımızın en çok arttığı sektörlerin başında da yüzde 194 artış ve 261 milyon dolarla 'savunma' geliyor" dedi. Türkiye'nin Azerbaycan’a ihracatı 2000 yılında 230 milyon dolarken, 2020 yılında yüzde 805 artışla 2 milyar doları aştı. Gürcistan’a ise 2000 yılında ihracatımız 132 milyon dolardı. Bugün yüzde 1007 artışla 1,4 milyar dolara kadar yükseldi. Türkiye, Gürcistan’ın en büyük, Azerbaycan’ın ise ikinci en büyük ticari ortağı...