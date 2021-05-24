Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Kuyumcular Çarşısı’nda faaliyet gösteren kuyumcu Filiz Karaca "Altın fiyatlarının yükseldiği şu günlerde gümüş en çok tercih edilen alternatif oldu. Bunlar, altınla aynı kalıplarda. Aynı ustalar tarafından yapılıyor. Fakat fiyat olarak altının 10’da 1’i kadar uygun ürünler. İçi 925 ayar gümüş oluyor. Dışı ise elektroliz yöntemiyle 22 ayar altınla kaplanıyor. Uzun süre rengini koruyabiliyor" dedi.

Altın kaplamalı gümüşler, yüksek fiyat sebebiyle saf altının cep yaktığı bu dönemde özellikle düğün yapacakların imdadına yetişti. Filiz Karaca "Aynı altındaki gibi bu ürünlerin de tamiri yapılabiliyor, renginde sıkıntı olursa yenilenebiliyor. Bijuteri ürünleri gibi değil. Kalite olarak altınla eş değer görünüyor. Trabzon hasırları, burma bilezikler gibi altında aklınıza gelebilecek tüm ürünler gümüş olarak üretilebiliyor. Altın bir alyans fiyatına; gümüş olarak set, kolye, küpe, yüzük alınabiliyor" diye konuştu.