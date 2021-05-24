Sektörün en kapsamlı buluşmalarından biri olan "CNR Avrasya Boat Show Denizde Fuarı" da, 7 bin ile 50 milyon lira arasında değişen her bütçeye uygun fiyatlarla, deniz tutkunlarına seçenekler sunacak. 1-6 Haziran arasında Ataköy Marina'da açılacak fuarda; 100’ün üzerinde firmanın 500’ü aşkın deniz aracı sergilenecek. Aile tipi yatların yanı sıra kategorilerinin en iyisi olan tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarlarının tanıtılacağı fuarı, 6 günde 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
İzole hayat için yatlar görücüde
24.05.2021 - 04:05 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 04:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir teknelerde izole hayat trendi de yükselişte. Bu süreçte bütçeye göre; geniş alanı olan, birkaç kamaralı, gün ışığı alan, bol pencereli ve tasarımlı teknelere ilgi artıyor.
Etiketler : boat show,
790873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/790873.aspx
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