Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün en kapsamlı buluşmalarından biri olan "CNR Avrasya Boat Show Denizde Fuarı" da, 7 bin ile 50 milyon lira arasında değişen her bütçeye uygun fiyatlarla, deniz tutkunlarına seçenekler sunacak. 1-6 Haziran arasında Ataköy Marina'da açılacak fuarda; 100’ün üzerinde firmanın 500’ü aşkın deniz aracı sergilenecek. Aile tipi yatların yanı sıra kategorilerinin en iyisi olan tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarlarının tanıtılacağı fuarı, 6 günde 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.