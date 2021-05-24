Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağırlığı, motor hacmi, şarj olma kapasitesi, menzil gücü, lastik şekli gibi özellikleri ile sınıflandırılan bu ürünlerde fiyatlar; markasına ve modeline göre 1.000 liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar yükseliyor. Zincir mağazalardan MediaMarkt yetkilileri, bu ürünü almak isteyenlere tavsiyelerde bulundu:

¥ Scooter ile ne kadar mesafe gideceğinizi belirleyin. 20 km civarındaysa 250 Watt'lık bir model işinizi görür.

¥ Rotanız ve yol önemli. Amortisözü olmayan e-Scooter hoşunuza gitmeyecektir. Tekerleğin patlama riskini gözardı etmeyin.

¥ Taşınabilirlik önemli. Ağırlık ve katlanabilme özelliği ile scooter; vapurda, trende, otobüste yanınızda olabilir.

¥ Fren ve aydınlatmaya, özellikle şehir içi kullanımda çok ihtiyaç duyacaksınız.

¥ Xioami, Goldmaster, Bood, Gomaster, Lamborghini, Kawasaki gibi ürünlerin fiyatları 2.199 ile 4.449 lira arasında...