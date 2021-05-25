Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

ANTALYA

Koronavirüs döneminden en büyük yarayı alan sektörlerden turizmde Covid-19 aşısıyla yeni bir döneme girilirken yatırımlar da sürüyor. Pandemi sürecinde Türkiye’ye yatırım yapmaktan vazgeçmediklerini söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral; bu dönemde seramik, turizm ve porselen sektörlerinde yaklaşık 5 milyar TL’yi bulan yatırımı ülke ekonomisine kazandırdıklarını ifade etti. Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük koyunda, 1,5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirdikleri yeni otel yatırımları olan ‘NG Phaselis Bay’ın tanıtım toplantısında konuşan Erkan Güral, “Pandemi koşullarında 1.200 kişiye yeni iş imkânı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

DÖRDÜNCÜ OTELİ 18 AYDA BİTİRDİ

“Turizm sektöründe dördüncü otelimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” diyen Erkan Güral, “NG ailesi olarak girdiğimiz hemen her sektörde zoru başarma ve iddialı olanı yapma hedefimiz var. Antalya’daki turizm yatırımımızda da bu heyecan ve bu hedefle yola çıktık. Çalışmalarımız tam 18 ay sürdü. 480 oda kapasitesine sahip tesisimiz bugün itibarıyla yüzde 65 oranında dolu. Pandemiye ve seyahat engellerine rağmen haziran ayının ilk haftasında, önceden yapılan rezervasyonlarla birlikte yüzde 98 doluluk oranına ulaşacağız. NG Phaselis Bay’da geniş ailelerin rahat edebilecekleri villalarımız da mevcut. Bu villaların haziran-temmuz-ağustos döneminde yüzde 85’i şimdiden doldu” şeklinde konuştu.

EVDEN ALIP EVE BIRAKACAK

Dileyen misafirleri helikopter veya özel jetle alıp otelde en iyi şekilde ağırladıktan sonra evlerine bırakacaklarını da anlatan Erkan Güral, şöyle devam etti: 2021 yılı sektörde ‘yaraları sarma’ yılı olarak geçecek. 2022 sezonu için çok umutluyuz. Ülke turizmi için Rusya oldukça çok önemli bir paydaşımız. Temmuz ve sonrasında turizm sektöründe hareketlilik bekliyoruz. Artık aşının yaygınlaşması ve 20 yaş üzerine kadar aşılanma haberleri sektöre umut veriyor.

RUSLAR KISITLAMANIN KALKMASINI BEKLİYOR

Rusya ile yaşanan seyahat engellemelerinin turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erkan Güral, Moskova'da çalıştıkları acentelerden aldığı bilgiler doğrultusunda, Rus vatandaşların Türkiye’de tatil yapmak istediklerini vurguladı. Güral, “Rus vatandaşları için iklimi en güzel, en nitelikli tesislerde üst düzey hizmetin sunulduğu en yakın ülke, hiç şüphe yok ki Türkiye. Türkiye’de aldıkları hizmetin kalitesinden son derece memnunlar. Bu arada Rus hükûmeti Mısır’a olan uçuşları yeniden açtı. Acentelerden da öğreniyoruz ki; Rus turistler, Mısır’daki tesislerden çok şikâyetçiler ve bir an önce Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Her iki ülke açısından uçuşların tekrar açılması en büyük temennimiz” değerlendirmesini yaptı.