Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğun arttığı gözlemlenmişti. Yoğunluk uçuş rakamlarına da yansıdı.



İSTANBUL HAVALİMANI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 633 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.



İstanbul Havalimanı'nı 569 uçuşla Frankfurt, 548 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti. Paris Charles de Gaulle Havalimanı 497 uçuşla dördüncü oldu. Listede beşinci sırada 494 günlük uçuşlu Madrid Barajas Havalimanı yer aldı.