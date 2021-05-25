Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Goldman Sachs'a yaptığı açıklamada, Bitcoin ve diğer kripto paraları enflasyona karşı korumada diğer enstrümanlara alternatif olduğu fikirlerine sert şekilde karşı çıktı.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN BITCOIN UYARISI

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin'in bir para veya finansal varlıktan çok, bir balon olduğu ifadelerini kullandı.

"HEPSİ BALONA BENZİYOR"

Roubini, başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların bir çeşit para veya finansal varlık oldukları görüşlerini reddederken "Bunlar daha çok bir balona benziyor." ifadelerini kullandı.

"VARLIK TANIMLARI YOK"

Kripto paraların bir gelir veya menfaat sağlamadıklarına işaret eden Roubini, kripto paraların temel bir değere ulaşmalarının yolu olmadığını savundu ve "Kriptolar herhangi bir varlık tanımını karşılamıyorlar." açıklamasında bulundu.

Kripto paraların fiyatlarında son birkaç yıldır yaşanan keskin artışı bir piyasa balonu olarak ifade eden Roubini, "Balon, fiyatlar temel değerden uzaklaştığında oluşur. Ancak biz bu kripto paraların temel değerlerini belirleyemedik ve fiyatları dramatik şekilde yükseldi. Bana bir balon gibi geliyorlar." diye konuştu.

2008 yılındaki krizi önceden tahmin ettiği için adı kriz kahini olarak anılan Roubini, 2018 yılında yaptığı açıklamada da Bitcoin'in, insanlık tarihinin en büyük balonu olduğunu söylemişti.