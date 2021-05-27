Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2020 yılı sonuçları İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı. Buna göre üretimden satışlara göre en büyük kuruluş geçen yıl olduğu gibi 58 milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ oldu. 45 milyar 223 milyon TL ile ikincilik sırasında Ford Otomotiv Sanayi AŞ yer alırken, 31 milyar 242 milyon TL’lik üretimden satışlarıyla Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ üçüncü oldu.

BÜYÜME HIZI YAVAŞLADI

Araştırmanın sonuçları salgın yılındaki ekonomik aktiviteye ilişkin detayları da ortaya koydu. Buna göre, İSO 500’de üretimden satışlar 2020’de; 1 trilyon 22 milyar TL’den 1 trilyon 179 milyar TL’ye yükselerek, yüzde 15,3 arttı. 2018’deki yüzde 34,5 ve 2019’daki yüzde 16,4’lük artışlar ile karşılaştırıldığında büyüme performansının yavaşladığı görüldü. İSO 500’de geçen yıl kâr eden kuruluş sayısı 411’den 423’e yükselirken, Covid-19 salgını ile oluşan finansal şartlar içinde TL’deki değer kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar sonucunda bir önceki yıla göre finansman yükü önemli ölçüde arttı. İSO 500’ün finansman giderleri yüzde 39,2 artışla 88,8 milyar TL’ye yükseldi. Bununla birlikte, faaliyet kârı yüzde 55’lik artışla 142,8 milyar TL’ye çıkarken, faaliyet kârlılığı oranı da 2,7 puan artarak yüzde 10,8'e yükseldi.

KREDİLER SANAYİ DIŞINA

İSO 500’ün toplam mali borçları 2020’de yüzde 23 artarak 406,3 milyar TL’den 499,6 milyara ulaştı. Firmalar faaliyet kârlılığındaki artışın desteğiyle öz kaynaklarını da yüzde 23,2 gibi benzer bir oranda büyütebildi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, geçen yıl Türkiye’de yüzde 35’lerde seyreden oldukça güçlü bir kredi büyümesi yaşanırken, İSO 500’ün mali borçlarındaki artışın yüzde 23’le sınırlı kalmasının, kredilerin daha çok sanayi dışı sektörlere yöneldiğini gösterdiğini ifade etti.