Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

“Days Hotel by Wyndham” adıyla ilk otel İstanbul Maltepe'de bu yaz açılacak. 80 odalı bu otelin yanı sıra karma kullanımlı 176 odalı Days Hotel by Wyndham Esenyurt da, ikinci yarıda hizmete girecek. Wyndham Grup, bu yılın genelinde yedi otel açacak ve kapasitesine iki bin oda daha eklemiş olacak. Wyndham EMEA Başkanı Dimitris Manikis, “Yeni markaları pazarla buluşturmak Türkiye’deki genişleme stratejimizin ve büyüme kararlılığımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Days Inn’i getirerek bu heyecan verici ülkede daha da çok konaklama seçeneği oluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Pandemi krizine rağmen Türkiye’de yedi otel açacağız. Bu yatırımlar Wyndham için Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Pandemide birçok otelimizin açık olması bizi mutlu ediyor. Türk hükûmeti sektörü desteklemek adına doğru adımlar attı. Burada mutluyuz” diye konuştu.