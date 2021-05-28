Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre;

¥ 30 Nisan 2021 dâhil, bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar kapsama alındı.

¥ 2020 matrah artırım oranı yüzde 15’e çekildi.

¥ İkinci yapılandırma paketiyle, yaklaşık 250 milyar liralık borç yapılandırılmış oldu.

¥ Yapılandırma konusu vergiler içinde; KDV, SGK primleri, stopaj, MTV, harçlar, yüksek öğrenim kredi borçları ve trafik para cezaları gibi kalemler en büyük payı aldı.

¥ Alacağın tamamının yapılandırılması hâlinde, peşin ve taksit durumuna göre, 150 milyar TL’ye yakın cezadan da vazgeçilmiş olunacak.

¥ Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek.

¥ Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül 2021'e kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise 31 Ekim 2021'e kadar verilmesi gerekecek.

¥ Hesaplanan tutarların tamamının peşin ödenmesi hâlinde cezaların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

¥ Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri hâlinde, artırımda bulundukları yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi yapılmayacak.

¥ Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler hâlinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

¥ Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri de çeşitli oranlarda yapılandırılacak.