Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre;
¥ 30 Nisan 2021 dâhil, bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar kapsama alındı.
¥ 2020 matrah artırım oranı yüzde 15’e çekildi.
¥ İkinci yapılandırma paketiyle, yaklaşık 250 milyar liralık borç yapılandırılmış oldu.
¥ Yapılandırma konusu vergiler içinde; KDV, SGK primleri, stopaj, MTV, harçlar, yüksek öğrenim kredi borçları ve trafik para cezaları gibi kalemler en büyük payı aldı.
¥ Alacağın tamamının yapılandırılması hâlinde, peşin ve taksit durumuna göre, 150 milyar TL’ye yakın cezadan da vazgeçilmiş olunacak.
¥ Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek.
¥ Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül 2021'e kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise 31 Ekim 2021'e kadar verilmesi gerekecek.
¥ Hesaplanan tutarların tamamının peşin ödenmesi hâlinde cezaların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.
¥ Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri hâlinde, artırımda bulundukları yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi yapılmayacak.
¥ Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler hâlinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.
¥ Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri de çeşitli oranlarda yapılandırılacak.
250 milyar liralık yapılandırma
30 Nisan 2021 ve öncesi KDV, SGK primleri, stopaj, MTV, harçlar, yüksek öğrenim kredileri ve trafik para cezaları gibi borçlar yapılandırıldı. İlk taksit tarihi 30 Eylül 2021...
Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre;
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