Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisinin işletilmesi hakkı ‘açık ihale’ usulüyle verilecek. İhale 11 Haziran saat 11.00'de MTA Genel Müdürlüğünde yapılacak. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak. İstekliler tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğüne teslim edebilecek.
Oruç Reis’i özel sektör işletecek
29.05.2021 - 03:57 | Son Güncelleme: 29.05.2021 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin ilk yerli ve millî araştırma gemisi Oruç Reis, artık özel sektör tarafından işletilecek.
Etiketler : oruç reis,
791483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/791483.aspx
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