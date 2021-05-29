Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisinin işletilmesi hakkı ‘açık ihale’ usulüyle verilecek. İhale 11 Haziran saat 11.00'de MTA Genel Müdürlüğünde yapılacak. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak. İstekliler tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğüne teslim edebilecek.