Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye salgınla mücadelede “tam kapanma” döneminin ardından “kademeli normelleşme” safhasını da tamamlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine girileceğini açıklamıştı. Salı günü getirilecek yeni kurallar özellikle iş yeleri tarafından umutla, heyecanla bekleniyor. 29 Nisan'da başlayan ‘tam kapanma’ya 60 bin vaka ile giren Türkiye, “kademeli normalleşme” döneminde günlük vaka sayılarını 10 binin altına indirmeyi başardı. Bu süreçte hafta sonu ve akşam yasakları sürdü. Seyahatler yarı kapasite ile ve belirli saatler dahilinde yapıldı. Okullar uzaktan eğitime devam etti. Hizmet sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan lokanta, cafe ve restoranlar da “gel-al” ve paket servisle hizmet verdi. Gelinen noktada restoran ve kafe işletmecileri başta olmak üzere ülke genelinde bütün iş yerleri, 1 Haziran’da “tam açılma” beklentisiyle hazırlıklarına başladı. Konunun, yarın gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısında ele alınması öngörülüyor. Özellikle kafe ve restoranlarda hummalı çalışma var. İşletmeler, masa ve sandalyelerini temizleyerek hazırlarken bir yandan da personel arayışlarına başladı.

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DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

İstanbul gibi metropollerin yanı sıra turizmin başkenti Antalya da, kafe ve restoranların çok sayıda olduğu şehirlerden... Heyecanlı olduklarını dile getiren işletme sahibi Sinem Göksun Temel, "Hijyen şartlarına dikkat ederek son hazırlıkları tamamladık. Müşterilerimizi çok özledik. Pandemi herkes için zor geçiyor. 1 Haziran’daki normalleşmede yüzde 50 kapasiteyle açılmak istiyoruz. Bu tedbir, mesafe konusunda da yeterli” dedi. Normalleşmeyi dört gözle beklediklerini aktaran işletme çalışanı Ömer Ayvalı da “Bir an önce açılmasını, müşterimizin gelmesini ve rahat rahat oturmasını bekliyoruz. Müşterilerimiz gel-al servisinde zorluk çekti. Hazırlığımızı yaptık. İnşallah açılır” diye konuştu.

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ELEMAN ARIYORUZ

Bir başka restoran işletmecisi Murat Dağaşan ise “Misafirlerimizin sağlığı bizim için ön planda. En üst seviyede dikkat ediyoruz. 13 aydır düzenli çalışmamız olmadı. Heyecanla temizliğe başlayıp hizmet vermek istiyoruz. Mesela, bizim işimiz cağ kebabı... Bu da paket servisle pek olmuyor, pandemiden dolayı mecbur kaldık. İşlerimizin 1 Haziran’dan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten biz ne kadar misafirlerimizi özlediysek onların da bizi özlediğinden eminiz. Hizmette bir aksama yaşanmaması için eleman ihtiyaçlarımız var. Şu anda personel arıyoruz. İstihdamı artırmak da bize ayrı mutluluk verecek” diye konuştu.