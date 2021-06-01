Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3-4 Haziran’da hisse başına 9,72 TL fiyatla talep toplayacak olan Başkentgaz, doğalgaz dağıtım sektörünün de ilk halka arzını gerçekleştirmiş olacak. Garanti BBVA Yatırım liderliğindeki halka arz ile Torunlar Enerji’ye ait 175 milyon TL’lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak. Büyüklüğü 1,7 milyar TL olan halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, “BASGZ” işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek. Halka açılacak hisselerinin yüzde 40’ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36’sı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 18’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6’sı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL’yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. 2013’te özelleştirme idaresinden 1 milyar 162 milyon dolar ile Torunlar Enerji tarafından satın alınan Başkentgaz, sekiz yılda 270 milyon dolar yatırım gerçekleştirerek, abone sayısını 1,9 milyona ulaştırdı. Halka arz ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, “1,9 milyar TL net nakit varlığı bulunan şirketimizin, son 12 aylık dönemde cirosu 5,2 milyar TL” dedi. Yılsonuna kadar 2 milyon aboneye ulaşmayı ve her yıl yeni 70 bin abone kazanmayı hedeflediklerini anlatan Yüksel, “Bu yıl 525 milyon TL, önümüzdeki 6 yıllık dönemde ise 300 milyon dolarlık yatırım yapma hedefimiz var. Bu yatırımlarla Ankara’da doğalgaz kullanmayan ilçe kalmayacak” diye konuştu.

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı Doğal gazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi.