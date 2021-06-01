Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kuru ne kadar, dolar kaç tl gibi sorular, haftanın ilk gününde merak ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününe düşüşle başlayan dolar; serbest piyasada 8,4960 liradan alınıp, 8,4980 liradan satılıyor. 10,3920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3940 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5020 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3700 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR İMALAT SANAYİ VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantısı takip edilecek.

Dolarda küresel gerilim! Dolarda, ABD kaynaklı gelişmelerin etkisiyle küresel hareketlilik arttı. Başkan Joe Biden'ın 6 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bunun üzerine ABD para birimi dünyada değer kazandı.

Dövizde yaşanan hareket mantıksız Çin'in ardından en hızlı büyüyen ve borçlulukta en sağlam ülke olan Türkiye, bu hafta piyasada kopartılan suni gerilimi atlatıyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan “Bazı görevli tipler böyle zamanlarda temelsiz açıklama yapıyor. Dikkate almayın. Türkiye bunları aşacak güce sahip” dedi