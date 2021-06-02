Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü 661 milyar liraya ulaştı. Bu tutar, gayrisafi millî hasılanın (GSMH) yüzde 11,7'sine ulaştı. Miktarın yıl sonuna kadar 715 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Bu çerçevede;

Merkezî yönetim bütçesinden yapılan harcama tutarı 79,4 milyar lira oldu.

İşsizlik Sigortası Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan ödemeler de dahil edilince harcama tutarı 136,7 milyar liraya ulaştı.

Vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemesi 70,2 milyar lira, kullandırılan kredilerin tutarı 315,1 milyar lira, ertelenen kredi tutarı ise 139 milyar lira oldu.

Kurumsal kredi paketlerinden kullandırma sayısı 1 milyon 246 bin 881, bireysel tüketici kredi paketlerinden kullandırma sayısı 8 milyon 257 bin olarak belirlendi.

Kullandırılan ve ertelenen kredilerin tutarı ise mayıs ayına kadar 524,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Esnafa destek başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteği başvurularının 25 Mayıs’tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Destekler can suyu oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa 5 bin lira hibe, aylardır kontak açamayan şoför esnafı ile kapanmalarla büyük kayıp yaşayan küçük işletmelere can suyu oldu.