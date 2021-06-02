Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yaptığı bir araştırma ile bilgisayar, telefon ya da tablet gibi cihazlardan oyun oynayan çocukların ne gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 92,5’inin herhangi bir cihazdan oyun oynadığı belirtildi. Çevrim içi oyun tehlikelerini iyi kavramak ve önlem almak gerektiği anlatıldı. Çocukların oyun oynarken harcama yapma ihtimaline karşı, asla kart numarası verilmemesi ve kredi kartı ekstresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi. Kötü niyetli kişilerin oyunlardaki çocuklardan kredi kartı bilgisi gibi kritik bilgileri öğrenebildiği, ayrıca oyunculara yollanan sahte e-Postlarla oyun hesaplarına erişim sağlandığı da tespit edildi.

Yine, oyunlarda kötü amaçlı yazılımların olabileceğine dikkat çekilen araştırmada “Meşru bir uygulama mağazasından indirdiğiniz bir uygulamada bile virüs bulunma ihtimali vardır. Oyunlar sadece bilinen güvenilir kaynaklardan indirilmeli, hakkındaki yorumlar okunmalı ve geliştirici araştırmalıdır” denildi. Özellikle lisanssız oyunlardan uzak durulması gerektiğinin altı çizildi. Hesap hırsızlığı konusunda da şu uyarılar yer aldı: Oyunu satın alırken ve oynarken bilinçli bazı harcamalar yapılabiliyor. Bu yüzden bazı oyunlarda hesapların maddi değeri oluşuyor. Hesap güvenliği için benzersiz parolalar kullanılmalı ve iki faktörlü kimlik doğrulama açılmalıdır.

Oyun sektörünün kalbi İzmir'de atacak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İntel'in desteği ile geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Next Game Startup yarışmasının ikincisi eylül ayında 90. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynarken, mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile en çok aksiyon-macera türü oyunları tercih ettikleri görüldü. Ayrıca mobil oyuncuların bir günde mobil cihazlarından ortalama 4 saatten fazla zaman geçirdikleri tespit edildi.