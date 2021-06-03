Serbest piyasada 8,6000 liradan alınan dolar, 8,6020 liradan satılıyor.
10,4950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,4970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6110 lira, euronun satış fiyatı ise 10,5020 lira olmuştu.
200 milyar dolara 7 kaldı Mayıs ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon dolara ulaşırken, 12 aylık ihracat ise 193 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Dolar 8,4980 lira oldu Yatırımcılar için sıkça tercih edilen döviz kuru, gün içerisindeki seyri, ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,4980 liradan, avro 10,3940 liradan güne başladı.
Euro/TL 10.32 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu kırdı Euro, 10.32 seviyesine çıkarak TL karşısında tarihi rekorunu kırdı. Dolar ise 8.40 civarında seyrediyor.