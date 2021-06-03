Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE ORANLARI

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

AYLIK TÜFE ORANLARI

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ DE ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,35 artış gerçekleşti.

Büyüme ve ihracat iyi, dersimiz enflasyon Ekonomide gözler bu hafta art arda açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün, yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

Maaşlara enflasyon zammı göründü Önceki gün açıklanan enflasyona göre temmuzda maaşlara yapılacak zam oranı da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Enflasyon iki yılın zirvesinde Enflasyon (TÜFE) nisanda yüzde 1,68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17,14 seviyesine yükseldi.