Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

158 MİLYON DOLAR ARTIŞ

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Mayıs ile biten haftada 158 milyon dolar artış göstererek 92 milyar 605 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 477 milyon dolarlık azalışla 49 milyar 198 milyon dolardan 48 milyar 721 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise söz konusu haftada 635 milyon dolarlık artarak 43 milyar 884 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası, faizi bir önceki ay olduğu gibi Mayıs ayında da değiştirmeyerek yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'na odaklandı Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile açıklanacak veriler takip edilecek.