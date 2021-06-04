Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Yaşanan problem, enflasyonu da ciddi anlamda artırıyor. Başta tekstil, plastik, mobilya ve inşaat olmak üzere birçok sektör, ham madde tedariki konusunda devletten düzenleme bekliyor. MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu “MDF, sunta ve sünger bulmakta zorluk çekiyoruz. Ham MDF fiyatı 250 TL’den 400 TL’ye çıktı. Almak isteseniz de ürün yok. Dövizin artması ve peşin tahsilat nedeniyle ham madde üreticileri ihracata veriyor. Çin’e yüklü miktarda MDF ihraç ediliyor. Çin ise bu ürünleri mobilyaya çevirip bizim ihracat yaptığımız ülkelere satıyor. Sünger, MDF gibi ürünlerin yurt dışına ihracatında tedbirler alınabilir. Sadece sunta ve MDF ihracatı mart ayında bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 72 artmış” açıklamasında bulundu.

'Ham madde maliyetleri pandemi ile tavan yaptı' Haydar Yenigün “Maliyet fiyatlarında inanılmaz yükselişler görülüyor. 700-750 dolarlık saclarda 400-450 dolar, plastik ham maddede ise yüzde 100’lük artışlar var” dedi.

DİSİPLİN GEREKİYOR

Plastik Sanayiciler Derneği Başkanı Selçuk Gülsün da “Polietilen ve polipropilen fiyatları 1.250 dolarda bulunuyor. Türkiye’nin yıllık 2,5 milyon ton tüketimi var. İç piyasada sadece Petkim'in 150 bin tonluk üretimi var. Dolasıyla ithalata bağlı bir sektörüz. Yerlilik çok düşük. Fahiş fiyat, hammadde ihtiyacı olan yerli üreticiye sıkıntı yaşatabiliyor” diye konuştu. İstanbul Tekstil ve Ham Madde İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise “Üyelerimize bir tavsiye mektubu gönderdik. Türkiye’nin daha katma değerli ürün ihraç etmesi adına, önceliği iç piyasaya vermelerini istedik. İhracatçıya ‘İhracat yapma, ham maddeyi içeriye ver’ demek tabii ki doğru olmaz. Ancak disiplin de gerekiyor” dedi.

İNŞAAT DA SIKINTILI

Demir, çimento, sıhhi tesisat, vitrifiye ve seramikte de yüzde 100’ü aşan fiyat artışları yaşanıyor. Bu alanda da ihracat artışı sürüyor. Sadece demirin ton fiyatı son dönemde 800 lira arttı. İnşaatçılar “Duraklayan projeler olabilir” derken sanayide de talebin karşılanamama riski bulunuyor.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.