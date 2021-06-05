Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgeye yıllık ihracatın 3 milyar doları aştığını aktaran TİM Başkanı İsmail Gülle "Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Toplam ihracatımızdaki payı ise yaklaşık yüzde 2 seviyesinde. 2020 yılında ihracatımızın Şili’ye 280 milyon dolar, Arjantin’e 154 milyon dolar, Uruguay ve Paraguay’a 52 milyon dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 646 milyonluk nüfusa sahip Latin Amerika bölgesinde, çok daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.