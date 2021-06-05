Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Kuraklığın etkisiyle buğday ve arpa rekoltesinde düşüş beklenirken, saman konusunda da çiftçiler endişeli. Bu yıl samanın hayvancılığa yetmeyebileceğine dikkat çeken çiftçiler, tedbir alınması gerektiğini söyledi. Üretimin önemli kısmının gerçekleştiği Adana'da Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru "Buğday ve arpa, Anadolu genelinde yağışlar az olduğu için boy yapmadı. Verim az bekleniyor. Bu nedenle yüzde 15-20 oranda samanda da üretim azalacak. Samanın azalmasında elektrik üretim tesisleri ile ihracat da etkili. Elektrik üreten tesisler tarım için çok faydalı. Bizim artıklarımızı alıp değer katıyorlar. Çiftçiye de bir gelir oluyor. Ancak özellikle kuraklığın olduğu bir senede buğday ve arpa samanlarının yakılması, saman fiyatlarını ve hayvancılığı olumsuz etkileyecek. Bunların pamuk ve mısır sapı gibi ikameleri var, onlar kullanılabilir. Ayrıca şu anda duyumlarımıza göre Suriye ve Irak’a saman ihracatı da yapılıyor. Türkiye’de kendi hayvanımıza saman bulmakta risk varken, bunun ihraç edilmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

Buğday rekoltesi için ay sonuna kadar oluşacak yağışlar önem taşıyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre, İç Anadolu Bölgesi mayısın ilk haftasında yağış almazken, özellikle kıraç alanlarda hububat gelişimini ay sonuna kadar alınacak yağış miktarı belirleyecek.

NELER YAPILMALI?

Adana’daki ilk hasat döneminde samanın tonunun 550 TL’den satıldığını ifade eden Doğru, şu anda 1.000 liranın üzerine çıktığını söyledi. Mutlu Doğru “Hayvancılıkla uğraşanlar, Çukurova’da erken hasat olan yerlerden saman tedarik ediyor ancak Anadolu’nun hububat merkezi Konya Ovası. Oralarda verimin daha düşük olması bekleniyor. İç Anadolu’da hem fiyatlar daha çok tırmanabilir hem de yeterli ürün bulunamayabilir. Türkiye 4-5 yıl önce saman ithalatı yaptı. Aynı duruma düşmemek için saman ihracatında ve samanın katı atık tesislerinde yakacak olarak kullanılıp enerji üretilmesinde kısıtlamaya gidilmeli. Bugün samanı ihraç edip yarın daha yüksek fiyatlarla ithal etmektense, şimdiden önlem alınmalı" uyarısında bulundu. Tarım ve hayvancılıkta diğer maliyetlerin arttığına da dikkat çeken Mutlu Doğru, samana müdahale edilmemesi halinde et, süt ve süt ürünleri fiyatlarının artabileceğini de vurguladı.

Ham maddeci dışarı satıyor, sanayici zorda! Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri ham madde tedarikinde sıkıntı yaşıyor. Dövizin yüksek ve küresel talebin çok oluşu, içerideki yerli ham madde üreticilerini ihracata yöneltiyor. Sanayici ise ham madde bulamayınca ya üretimi kısıyor ya da bu durumu fiyatlara zam olarak yansıtmak zorunda kalıyor.