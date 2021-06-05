Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise şirketin yeni yatırımcılarından bazıları oldu. Getir Kurucusu Nazım Salur, “Şirketimizin bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye’den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz” dedi. Şu an Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da hizmet veren şirketin, haziran ayında da Paris ve Berlin’deki operasyonlarına başlayacağı belirtildi. Yılın son çeyreğinde de Amerika pazarına girmeyi hedefleyen şirket, böylelikle sene sonuna kadar altı ülkeye ulaşmayı hedefliyor.
Getir’in değeri 7,5 milyar doları aştı
05.06.2021 - 04:12 | Son Güncelleme: 05.06.2021 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hızlı teslimat uygulaması Getir, mart ayında üçüncü yatırım turunu 300 milyon dolar ile tamamlamış ve unicorn listesine giriş yapmıştı. İki ay sonra dördüncü yatırım turunu da tamamlayan şirket, 555 milyon dolarlık yeni yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı.
Etiketler : getir,getir nazım salur,
792250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/792250.aspx
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