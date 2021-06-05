Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise şirketin yeni yatırımcılarından bazıları oldu. Getir Kurucusu Nazım Salur, “Şirketimizin bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye’den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz” dedi. Şu an Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da hizmet veren şirketin, haziran ayında da Paris ve Berlin’deki operasyonlarına başlayacağı belirtildi. Yılın son çeyreğinde de Amerika pazarına girmeyi hedefleyen şirket, böylelikle sene sonuna kadar altı ülkeye ulaşmayı hedefliyor.