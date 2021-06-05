Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyası sorunu ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, kirliliğin sebeplerinin araştırıldığını ifade ederek, "Yarın alacağımız eylem planlarını paylaşacağız. Amacımız, hedefimiz Marmaramızı gelecek nesillere bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Müsilaj tehdidi altında Marmara Denizi'ndeki sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli yatırımlar yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, "Buradaki sorunun ana nedeni iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklığının artması. Kirlilik ana neden. Atık su artıma tesisi sayılarımızı artırmak zorundayız. Belediyelere süreç vereceğiz. İş programına uymalarını isteyeceğiz" dedi.

Marmara Denizi'ni besleyen akarsulardan numuneler alındığını söyleyen Kurum, "Bu numunelerin raporları tamamlandı, yarın sonuçları paylaşıyor olacağız" diye konuştu.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

90'lı yıllarda çevre felaketi ile karşı karşıya olan ancak geleceği değiştirilen Haliç'i örnek gösteren Kurum, Marmara ve Boğaz'ı da bırakmayacaklarını dile getirerek, "Atılması gereken adımları ortak adımla atacağız. Tüm katılımcıların yer aldığı bir anlayışla projemizi yürütüyoruz. Bu eylem planı çerçevesinde bakanlık olarak konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 90'INA HİZMET VERİR HALE GELDİK"

Bakan Kurum, "Son 19 yılda, Cumhurbaşkanımız göreve başladığında ülkemizdeki atık su arıtma tesisi 145 taneydi. Nüfusumuzun sadece yüzde 35'ine hizmet veriyordu. Bugün baktığınızda; atık su arıtma tesis sayımız 1170. Nüfusumuzun yüzde 90'ına hizmet verir hale geldik. Amacımız hedefimiz, vatandaşımızın tamamına hizmet verecek şekilde atık su hizmeti vermektir." dedi.

Deniz salyası kabusu sürüyor Denizdeki canlı çeşitliliği için büyük tehlike oluşturan deniz salyaları Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Deniz salyası için Bakanlık harekete geçti Marmara Denizi'nde giderek artan, canlıların ölümüne yol açan deniz salyası sorunuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 Haziran'da çalıştay düzenleme kararı aldı.