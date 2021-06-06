Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatlarda önemli artışlar kaydedildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz "Tatil yöreleri, büyük şehirlerin yoğun talebini karşılamakta zorlanıyor. Sezonluk villa kiralamalarında fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor, konumuna ve donanımına göre 750 bin TL'ye kadar çıkıyor. Buna rağmen yüzde 80'in üzerinde doluluk var. Müstakil havuzu olan ve plajlara yakın villalar daha çok rağbet görüyor. Ege Bölgesi’nde en çok talep Bodrum, Marmaris ve Fethiye’ye; Akdeniz'de ise Antalya'nın ilçelerine oluyor" dedi. Kırmızı sezonda günlük kiralık fiyatlarının ortalama 2-3 bin TL bandında seyretmesinin, yatırımcıların dikkatini de çektiğini belirten Selçuk Hiçdurmaz, şöyle devam etti: Villarda getiri artınca, bu tarz konutların fiyatları da özellikle Ege ve Akdeniz'de milyon TL'nin üzerinde seyrediyor. Klasik konut yatırımına göre daha kısa sürede geri dönüş fırsatı sunması, ilgiyi canlı tutuyor.