Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak altı köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak. Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az beş yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.
Bir diğer önemli proje olan Türksat 5A uydusu, 8 Ocak'ta başarılı bir şekilde ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssünden uzaya fırlatılırken, uydu 3 Mayıs'ta hizmet vereceği 31 derece doğu yörüngesine ulaşmıştı. Yaklaşık bir ay süren test çalışmalarının ardından Türksat 5A'nın bu ay hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek Türksat 5A, tele-vizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni ‘Ku-Band’ kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak.
İşte Kanal İstanbul! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk defa bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi paylaştı.
Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak." dedi.
‘Kanal’da ilk temel atılacak, uzayda 5A devreye girecek
Türkiye'de bu ay içerisinde iki önemli projenin heyecanı yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda ‘çılgın proje’ olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli haziran ayı sonunda atılacak.
Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak altı köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak. Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az beş yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.
Etiketler : kanal istanbul,