Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el telefonların yenilenmesiyle cep telefonu ithalatında ciddi bir düşüş olacağını ve bu düşüşle birlikte yurt dışına çıkan milyonlarca dolar ve avronun Türkiye’de kalacağını ifade eden Garantili Teknoloji Genel Müdürü Zafer Sucuoğlu “Yenilenmiş telefonların piyasaya çıkmasıyla birlikte sıfır telefona rağbetin düşeceğini biliyoruz. Yenileneceği ve garantili olacağı için bu telefonlar bir süre sonra büyük talep görmeye başlayacak” dedi. Yenilemede yetkili şirketler, Ticaret Bakanlığının ‘https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar’ sayfasında yayımlanıyor. Yetkili firmalar cep telefonlarını fabrikadan çıktığı ilk günkü performansına getiriyor, gerekli parçalarını yeniliyor, yenileyen şirketin orijinal kutusunda 1 yıl garantili olarak hizmete sunuluyor. Türkiye'de yüzde 80'i ithal olmak üzere yılda 12 milyon adet cep telefonu satılıyor. Bu miktarın yüzde 20'sinin ikinci ellerden oluşacağı tahmin ediliyor.