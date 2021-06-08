Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu modelde çalışanlar hem tatil yapıyor hem de işlerini takip edebiliyor. Hayata geçirdikleri yeni konsepti değerlendiren Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Direktörü Kerem Demirkol, “Çalışanlar koronavirüs tedbirleri sebebiyle evden çalıştıkları için değişiklik arıyor. İşverenler de çalışanların iş konforunu ve motivasyonunu yüksek tutabilmek için yeni iş yapış şekilleri geliştiriyor.

TATİL VE ÇALIŞMA BİRLEŞTİREN TESİS

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum olarak bu öngörüden yola çıktık ve çalışanların daha motive çalışacağı, aileleriyle bir yandan tatil yaparken bir yandan işlerini sürdürdüğü ‘workation’ konseptimizi hayata geçirdik” dedi. İlk iş birliklerini dijital dönüşüm şirketlerden Commencis ile gerçekleştirdiklerini belirten Demirkol “Commencis’in 200’den fazla çalışanı tesisimizde çalışma ve tatili birleştirecek” diye konuştu.