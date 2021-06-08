Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya yakasındaki Lâpseki ilçesi Şekerkaya ile Avrupa Yakası’nda yer alan Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında devam eden çalışmalar dâhilinde Çanakkale Boğazı güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında gemi trafiğine kapatıldı. Sütlüce Şantiye Sahası’nda bulunan ilk tabliye bloku, gemiyle Şekerkaya mevkiine sevk edildi. 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki blok, 318 metre yüksekliğindeki kulenin zemin platformunun üzerine Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerleştirildi. Araçların geçeceği yol, 87 tabliye blokunun birbirine eklenmesiyle oluşacak. “Kedi yolu” arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da sürüyor.