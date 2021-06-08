Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının başarısı, uluslararası medyada sık sık yer buluyor. Alman Die Welt gazetesi ekonomi yazarı Gerhard Hegmann, Türk SİHA'larının ihracattaki başarısını kalemede aldığı yazıda, SİHA'ların havadan milyonluk değere sahip tankları etkisiz hale getirebildiğini ve savaşların kurallarını değiştirdiğini ifade etti.

Yunan basınından sonra Türk SİHA'larına bir övgü de Alman basınından geldi. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Türkiye'nin Polonya ile 24 adet SİHA için anlaşma yapması ile birlikte, Türk SİHA'ları ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye ihraç edilmiş olacak. Bu başarı, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt'te kendine yer buldu. Gazetenin ekonomi yazarı Hegmann'ın "Türk SİHA'ları ihracatta nasıl en yüksek seviyeye ulaştı" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, SİHA’ların havadan milyonlarca değeri olan tankları etkisiz hale getirdiğini ve askeri uzmanların SİHA’larla birlikte savaşların kurallarının değiştiğini belirttiğini ifade etti.

TÜRK SİHALARI "OYUN DEĞİŞTİRİCİ"

Türk SİHA’larını 'oyun değiştirici' olarak nitelendiren Hegmann, ABD ve İsrail'in SİHA konusunda Batı pazarına hakim olduğunu ancak Türkiye'nin devreye girmesi ile birlikte iki ülkenin pazardaki hakimiyetini Türkiye'nin aldığını ifade etti. Hegmann, Türkiye'nin silah ihracatı yapan ülke konumuna geldiğini ifade ederek, Türk SİHA’larının ABD ve İsrail'in daha pahalı modellerine ucuz bir alternatif olarak kabul edildiğini belirtti.

YUNAN BASINI: TÜRK SİHA'LARI UCUZ VE ÖLÜMCÜL

Yunan basını da Türk SİHA'larından övgüyle bahsediyor. National Herald'ın haberinde; Türkiye'nin insansız hava araçlarında yükselen bir güç olduğu ifade edilerek "Türkiye'nin sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, "SİHA'lar kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik" ifadesine yer verildi.

SİHA'ların tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan haberde, Türkiye'de üretilen insansız araçlar için 'ucuz ve ölümcül' tanımlaması yapıldı.

Yunanistan Bayraktar TB2'yi manşete taşıdı: Ucuz ve ölümcül Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında yer almaya devam ediyor. Son olarak Yunan basını, Bayraktar TB2'yi manşetine taşıyarak "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" ifadelerine yer verdi.

İsviçre'de gündem Türk SİHA'ları: Herkes o silahları istiyor İsviçre devlet televizyonu SFR, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarılarından övgüyle bahsettiği haberinde, "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" ifadelerini kullandı.