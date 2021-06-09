Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle 13-15 yaş arasındaki gençlerin ve ailelerin online bilet talebinde yüzde 56'lık artış yaşandı. Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu "LGS'yi atlatan gençler ve aileleri; yazlık yerlere, memleketlerine veya aile büyüklerinin yanına gitmek için bilet arayışı içine girdi. Sadece uçak bileti aramaları önceki haftaya göre yüzde 21 arttı. Satışı en fazla olan destinasyonlar İstanbul, Bodrum, Mardin ve Samsun oldu. En çok otobüs bileti satışı ise Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kayseri'ye yapıldı" ifadelerini kullandı.