Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik performansını değerlendirdiği çalışmanın beşincisini bu yıl ‘Etki Raporu’ olarak yayımladı. Covid-19 ile birlikte önemi daha da artan izlenebilirlik, sağlıklı beslenme trendi, gıda atıkları ile mücadele gibi konulara odaklanan şirket, sürdürülebilirlik çalışmalarının operasyonlarına ve sektöre yaptığı etkiyi gözler önüne serdi. Rapora göre, izlenebilirliği tedarik zinciri süreçlerine dâhil ederek ürünlerinin gıda güvenliğini ve kalitesini güvence altına alan Metro Türkiye; et, balık, bal ve meyve-sebzede yüzde 100 izlenebilirliği sağladı. Şirket, 2022’de de kümesten sofraya izlenebilirliği mümkün kılmak üzere yumurtada izlenebilirliği sağlamayı hedefliyor.

KAYIPLARI YARI YARIYA İNDİRME SÖZÜ

Sağlıklı ürün gamını genişleterek organik ürün çeşitliliğini önceki yıla göre yüzde 139 artıran şirket, Horeca sektöründeki gıda israfı ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO ile iş birliği anlaşması imzalayarak ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasına katıldı ve 21 tedarikçisiyle birlikte atık ve kayıpları yarıya indirme sözü verdi. Metro Türkiye bu kapsamda operasyonlarında oluşan gıda kayıplarını önlemek için 2020’de 477 ton ürünü gıda atığı olmaktan kurtarıp gıda bankalarına gönderirken, 1.317 ton ürünü hayvan barınaklarına bağışladı. Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, pandemi yılında gıda ürünlerinde izlenebilirlik, organik, vegan ve yerli ürün çeşitliliğini artırma, gıda atıkları ile mücadele gibi konulara odaklanarak sürdürülebilirlik alanındaki etkilerini daha da genişlettiklerini belirterek, gıda atığının en fazla olduğu otel, restoran ve catering sektörlerine yönelik kılavuz hazırladıklarını, tedarikçilere yönelik eğitimlerin sürdüğünü, eğitimler sayesinde gıda atıklarını 2025 yılına kadar yüzde 50 azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

NELERİ HEDEFLİYOR?

¥ Metro Türkiye, 2023 yılı sonuna kadar kendi markalı yumurtalarının kafessiz, 2025 yılı itibarıyla ise raflarındaki tüm yumurtaların kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

¥ 5,89 ton plastik azaltımı sağlayan şirket, kendi markalı tek kullanımlık ürünlerinde plastik yerine daha çevreci alternatiflerin kullanımını artıracak.

¥ Sera gazı azaltımını 2030’a kadar 2011'e göre yüzde 50, operasyonlarında gıda atıklarını 2025’e kadar yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Metro Türkiye, mağazalarında gıda dışı atıkların yüzde 100’nünün ise geri dö-nüştürülmesini amaçlıyor.

¥ Metro Türkiye, coğrafi işaretli ürünleri 2023'e kadar her yıl yüzde 20 artırmayı hedefleri arasına aldı.