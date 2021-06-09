Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, kuryeliğin bir meslek tanımı olmadığını belirterek “SGK’da meslek kodumuz var ama tanımımız yok. Kuryelik, resmî bir meslek hâline getirilmeli ve kapsamlı bir meslek tanımı yapılmalı” dedi. Trafik kazalarında her hafta 4-5 kuryenin öldüğüne dikkat çeken Yavuz “Meslek tanımımız yapılırsa, bu meslek adına bir lisans tanımlanır. Bu işi yapmak isteyenlerin mesleğe başlamadan önce alması gereken zorunlu evraklar olur. Örneğin; Mesleki Yeterlilik Belgesi veya hazırlık eğitimi, sürüş eğitimi verilmesi gerekir. Bu işi yapacak kişilerin, bilinçli bir şekilde trafikte yol alıp kaza anında reflekslerini nasıl kullanacağını, virajlarda nereye bakılacağını, araçların arasında kendine nasıl korumalı alan oluşturacağını öğrenmesi gerekiyor. Bunları öğrenmesi için de meslek tanımı yapılmalı ve bu meslek adına bir lisans zorunlu hâle getirilmeli. Bunu yaparsak ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmiş oluruz” diye konuştu.

100 BİN ÇALIŞAN VAR

Bu yönde bir düzenlemeyle kuryeleri ayırt edici kıyafet, ekipman veya ticari plaka tanımlanabileceğini de vurgulayan Yavuz “Sadece SGK kayıtlarına baktığımız zaman ‘yaya kurye’, ‘arabalı kurye’, ‘motosikletli kurye’ gibi mesleklerin toplam çalışan sayısı yaklaşık 100 bin. Kayıt dışı çalışanlarla birlikte Türkiye’de 900 bine yakın kurye bulunuyor. Taşralarda lokantaların önünde küçücük motosikletlerle paket servis dağıtan çocuklar var” ifadelerini kullandı.

ÖTV KALDIRILSIN TALEBİ

Kuryeleri hayatta tutan ekipmanların ÖTV kapsamından çıkarılmasını isteyen Çağdaş Yavuz “Bizim ölmemizi istemiyorsanız, ÖTV’nin kaldırılması gerekiyor. Kafamızı yere çarptığımız zaman bizi koruyacak kask 5 bin lira. Motosiklet kullanmak, zengin hobisi değil. Bu işi meslek edinenlerin alması gereken ekipmanlar var” dedi. Koruyucu ekipmanların ithal edildiğini belirten Yavuz, iş insanlarından yerli ekipman yatırımı yapmasını istedi.

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