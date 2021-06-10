Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sabancı Holding, pandemi döneminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarının aileleri için harekete geçti. Nisan ayında hayata geçirilen “YarınBizim” projesiyle, sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği veriliyor. Sağlık çalışanlarının 11 ve 12’nci sınıflarda okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan çocukları ya da kardeşleri yararlanabildiği programa bugüne kadar 1.800 başvuru geldi. Sabancı Holding, diğer yandan da “X-Challengers” programı ile geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor. Programa katılan gençler Sabancı Holding'in gelecek stratejilerine yönelik eylem planlarıyla topluluk içerisinde çalışma imkânı bulacak.

YarınBizim projesinin ‘mentorluk programı’ ve ‘kariyer gelişim programı’ olmak üzere iki ayaktan oluştuğunu dile getiren Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper "Pandemi sırasında biz en başından beri hep şunu demiştik: Cephede savaşanlara destek olacağız. Cephede kimler savaşıyor; sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarımız hastanelerde bu kadar fazla vakit geçirirken onların evlatları zor durumdalar, ailelerinden uzaklar. Ailelerini göremiyorlar ve özellikle 11-12. Sınıftaki çocuklar çok ciddi stresli bir süreçten geçiyorlar. Böyle bir dönemde onlara destek olmak için YarınBizim projemizi başlattık. Proje çığ gibi büyüyor. Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı, Topluluk şirketlerimiz, herkes bu işe kaynaklarını seferber etti. Bu projeye özel olarak hayata geçirdiğimiz portalımızın büyüme hızını artık kontrol edemiyoruz. 1.180 başvuru aldık, şu an kriterleri gerçekleştiren 74 farklı ilden toplam 698 mentimiz var. Topluluğumuzdan 559, dışarıdan 67 mentorumuz var. Benim de Darüşşafaka’dan bir mentim var. Onun gözündeki pırıltıyı görüyorum. Projeye katılan öğrencilerin yüzde 25'i tıp, yüzde 11'i mühendislik, yüzde 9'u diş hekimliği okumak istiyor. İnşallah 10 sene sonra onlara tedaviye gideceğiz. Eylül ayı itibarıyla projenin ikinci dönemi başlayacak. Projemizde, katılımcılar sadece doktor ya da hemşire çocuklarıyla sınırlı değil. Hastanede çalışan bir hastabakıcı ya da temizlik elemanının çocuğu da buna katılabiliyor" dedi.

GENÇ BEYİNLER PROJE ÜRETECEK

Alper “X-Challengers” projesiyle de geleceğin yöneticilerini Sabancı Holding'e kazandırmak istediklerini belirterek şunları kaydetti: Bu projeyle Sabancı Topluluğu’ndaki her grup başkanlığımızdan 6-7 arkadaşımızı seçtik. Bu arkadaşlarımızın maksimum yaşı 27. Türkiye’nin ya da dünyanın en iyi okullarından mezunlar. Şu anda arkadaşlarımız bir danışman yönetiminde, biz Sabancı Holding yöneticileri olarak şirketimizin beş yıllık planını hazırlarken, bize paralel olarak, hiçbir sınır hudut tanımadan grup başkanlıklarına beş yıllık birer plan hazırlıyorlar. Ve şu anda iki grup birbirini görmüyor. Bir anlamda bizim planımıza meydan okuyorlar. Temmuz ayı başında bu gençlerle yöneticilerimizi bir araya getireceğiz. Projelerini dinleyeceğiz ve bu projeleri alıp kendi planlarımıza dâhil edeceğiz. Bizim belki kendi mesleklerimizle ilgili bazı öğrenilmiş çaresizliklerimiz var ama bu gençlerde onlar yok. Onların bu çaresizliklerin ötesinde hudutsuz düşüncelerini biz beş yıllık planımıza dâhil edeceğiz. Ve eminim ki bu arkadaşlarımızın fikirleriyle milyar dolarlık işler çıkaracağız. Bizler bu işlerin tohumlarını, fidanlarını ekeceğiz; onlar da hasadını yapacaklar.

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