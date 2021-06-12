Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, iktidara gelmeleri hâlinde, Kanal İstanbul projesine dâhil olacak yabancı ve yerli şirketlere ödeme yapmayacaklarını söylemesi kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, yabancı yatırımcıların bu tehditlere ‘kulak asmadığı’ görülüyor. Birçok ülke 26 Haziran’da ilk kazma vurulacak olan projeyi yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada projenin finansmanı konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek "Finansman için sadece Türkiye'den değil, bütün dünyadan finans kuruluşları ile görüşüyoruz. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya’dan ilgi var" demişti. Yabancı yatırımcılar, Türkiye’nin daha önce yaptığı mega projelere de ilgi göstermişti. İşte o projelerden bazıları:

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Nurol, Özaltın, Makyol, Göçay ve İtalya merkezli Astaldi firmalarının oluşturduğu NÖMAYG Grubu tarafından verilen 15 yıl 4 aylık işletme teklifi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından en uygun teklif olarak belirlenmişti. Toplam yatırım bedeli 7,2 milyar dolar olan proje, 5 yıl önce açılarak vatandaşın hizmetine sunulmuştu.

Kanal İstanbul'un tarihi 26 Haziran Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu.

AVRASYA TÜNELİ

Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir kara yolu tüneli ile birbirine bağlayan ve toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsayan projenin tasarım, inşaat ve işletmesini gerçekleştirmesi için Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) görevlendirdi. Türkiye’den Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C şirketleri, ATAŞ’ın iki eşit ortağı... ATAŞ, Avrasya Tüneli Projesi’nin finansman, inşaat ve işletmesinden 24 yıl 5 ay boyunca sorumlu... Proje, 1 milyar 245 milyon dolarlık yatırımla 22 Aralık 2016'da hayata geçirildi. İşletme süresinin tamamlanması ile Avrasya Tüneli, kamuya devredilecek.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE KUZEY MARMARA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, IC İçtaş ile İtalya merkezli Astaldi S.P.A. ortaklığı tarafından hayata geçirildi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte yaklaşık 4,5 milyar TL’lik yatırım yapılan projenin toplam 10 yıl 2 ay 20 günlük yatırım ve işletme süresi bulunuyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Projenin yapımı için Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeli çerçevesinde Türk ve Koreli firmaların oluşturduğu bir konsorsiyum görevlendirildi. Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi ile Güney Kore merkezli DL E&C ve SK ecoplant firmaları, proje için ortak oldu. Konsorsiyum ortakları, proje için Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. adında ortak girişim şirketi kurdu. Yatırım tutarı 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira olarak hesaplanan köprünün, işletme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olarak belirlendi. Köprü, bittiğinde “Dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü” olacak.

Muhalefetten 'Kanal' tehdidi: Paraları ödemeyiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri hâlinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını söyledi.

İPTALLER GERÇEKLEŞİRSE FATURASI ÇOK AĞIR OLUR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, muhalefet partilerinin tavrı hakkında “Bir yatırım projesiyle alakalı kredi alındığı zaman, iktidar değişikliğiyle beraber o kredinin iptal edilmesinin, uluslararası piyasalarda çok ciddi negatif yansımaları olur. Uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiş kredi sözleşmesi, uluslararası yargıya taşınır ve ülkemize ciddi maliyetler getirebilir. Bu tip sözleşmeleri iptal ettiğinizde itibar sarsılır. Bu tip açıklamalardan kaçınmak lazım. Yabancı yatırımları ürkütecek, engelleyecek herhangi bir siyasal girişim çok tehlikeli olur. Türkiye ekonomisinin tek reçetesi, doğrudan yabancı yatırımlardır, sermaye girişidir" dedi.

İşte Kanal İstanbul! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk defa bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi paylaştı.