Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Destekleri kullanan kadınların evine ya da çiftliğine önceden gittiklerini belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir “Çekimler yapıyoruz. En fazla 1 dakikalık bir videolar hazırlıyoruz. Kadınları bir salonda topluyoruz. Hazırlanan videoyu izletiyoruz. Sonra yetkililer ne gibi desteklerin yapıldığını 5 dakikada özetliyor. Ardından da o desteklerden yararlanan kadınlar kendi öyküsünü anlatıyor. Ne gibi sorunlarla karşılaştıkları ve bunları nasıl aştığını aktarıyor. Kadınlara ‘O yaptı, siz de yapabilirsiniz’ diyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.

BALIKESİR VE HAKKÂRİ'DE BAŞLADI

Şimdiye kadar Hakkâri, Balıkesir ve Amasya’ya gittiklerini açıklayan Keşir “İllerden ‘Daha fazla bilgi nasıl alırım?’ diye başvurular geliyor. Teşkilatlarımız onlara mentorluk yapacak. Hem de köprü olacaklar. Balıkesir ve Hakkâri’de bazı girişimler başladı. Biz projenin gerçekleşebileceğine ikna olalım yeter. Kamunun yaptığı pek çok destekleri anlatıyoruz. Bunlar çok az biliniyor. Başarı hikâyeleri var. Ama bunu nasıl kullanacağını bilmeyen kadınlar da var. Şimdi bir ekip daha kuracağız. İki ayrı ekip Türkiye’yi gezeceğiz. 81 ile gideceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti'den üç ciltlik icraat kitabı AK Parti, 18 yıl boyunca savunmadan diplomasiye, sağlıktan çalışmaya, ticaretten eğitime ve yargıdan ulaştırmaya kadar her alanda yapılanların anlatıldığı 3 ciltlik bir kitap hazırladı. Kitapta, AK Parti iktidarının 2002-2020 yılları arasında bu alanlarda yaptığı değişim, dönüşüm ve yenilikler görselleriyle birlikte tek tek sıralandı.