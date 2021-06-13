Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 arttı ve 34,4 milyar liraya ulaştı. Finansal sonuçlarını açıklayan 98 şirketten 85'i ilk çeyrekte net kâr elde etti. 13’ü ise zarar yazdı. Salgın döneminde tedarik sıkıntısı yaşanması ile talebin arttığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik, ilk çeyrekte 2 milyar 617 milyon lira ile en fazla net kâr elde eden şirket oldu. Pegasus, uçuşlarının durduğu bu süreçte en fazla zarar yazan şirket olurken; kargo taşımacılığına yönelen THY, kârını en fazla artıran şirket olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk çeyreğinde net kar büyüklüğü açısından ilk 10'da olan VakıfBank, ASELSAN, Turkcell ve Halk Bankası listeden çıktı. Bu şirketlerin yerine Türk Telekom, Ford Otosan, Şişe ve Cam Fabrikaları ile Ereğli Demir ve Çelik girdi.