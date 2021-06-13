Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Sıcak günleri kıyı kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle internet üzerinden otel rezervasyonu yaptırırken dolandırılma tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan siber güvenlik uzmanı Tarık Üstüner “Pandemi döneminde biraz azalmıştı. Aşılanma ve normalleşmeye beraber insanlarda tatil isteği başlayınca bu konuda ‘oltalama’ saldırıları tekrar başladı” dedi.

ÜÇ FARKLI YOL VAR

Siber saldırganların üç farklı yol izlediğini anlatan Üstüner “Saldırganlar, ilk olarak ‘Tatil kazandınız’ gibi ifadelerle dolandırma yoluna gidebiliyor. İkinci olarak vatandaşı arayarak kendisini banka temsilcisi gibi gösterip ‘Sizin adınıza bir otel için kredi kartınızdan para çekilmiş. Bu ödemeyi geri almak istiyorsanız bize bilgi vermenize gerek yok, telefonunuza bir uygulama göndereceğiz, onu kurmanız yeterli’ diyorlar. Bu uygulamayı kurarsanız zaten telefondaki bilgilerinizi alabiliyorlar. Bu yöntem şu an çok popüler. Saldırganların bir diğer yöntemleri de her zamanki gibi eski usül, bir tatil acentesinin mail adresi veya sitesini taklit ederek ‘Yüzde 40-50 avantaj’ ifadeleriyle vatandaşı sisteme yönlendirmek ve kredi kartı bilgilerini istemek” dedi. Üstüner, bu metotlara karşı vatandaşların dikkat olması gerektiğini vurguladı.

İzole tatil vurgunu! Pandemi endişesiyle tatilde kiralık villaya talep patladı. Haftalık ücretler ortalama 10 bin TL'yi geçti. Bunu fırsata çeviren dolandırıcılar, internette sahte sitelerle ve daha uygun ilanlarla büyük vurgun yapıyor. Bu sitelerin gerçeğinden kopyalandığını, tahsilatın ardından kaybolduğunu belirten uzmanlar “TÜRSAB üyelerini tercih edin. Siteden emin olun. Sözleşmeyi görmeden para vermeyin” uyarısında bulunuyor.

YÜZDE 3’Ü DOLANDIRILIYOR

Üstüner, şüpheli bir kampanya mail’i geldiği zaman ilgili turizm acentesinin resmî müşteri hizmetlerinin telefon numarasının aranarak ‘Bana böyle bir kampanya e-Mail’i geldi, doğru mu?’ diye sormanın en güvenilir yol olduğunu, rezervasyonu ve gelen e-Mail’leri müşterinin kendisinin teyit etmesi gerektiğini söyledi. Yıllık yerli turist miktarının yüzde 3’ünün dolandırıldığını ifade eden Üstüner, özellikle maddi geliri yüksek kesimlerin hedef alındığına dikkat çekti.

ACENTELER BİLGİLENDİRMELİ

Turizm sektörünün bu konuda farkındalığının az olduğunu dile getiren Tarık Üstüner, otellerden ziyade acentelerin taklit edildiğini belirterek “Turizm acentelerinin, müşterilerine düzenli aralıklarla bilgilendirme e-Mail’leri atarak bu sektördeki muhtemel sıkıntıları ve dikkat edilmesi gereken konuları anlatması gerekli” diye konuştu.

Kiralık villalarda büyük vergi kaybı Son günlerde salgın ortamının oluşturduğu alternatif konaklama arayışı, tatil kiralık villaları yeniden gündeme getirdi.