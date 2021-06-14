Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

AĞRI

Koza Altın’ın geçen hafta Ağrı’daki yatırımı, hem ülke hem bölge ekonomisi için son derece önemli. Mollakara’daki 20 ton altın rezervine ilave olarak, sadece Ağrı bölgesinde 16 tane daha arama ruhsatı var. Geçtiğimiz perşembe günü 160 milyon dolarlık yatırımla 'Koza Altın Mollakara Altın-Gümüş Üretim Tesisi'nin temeli atılmıştı. Burada açıklamalarda bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal "İzin çalışmaları devam ediyor. Tamamlandıktan sonra burada yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde edeceğimizi düşünüyor, hem tesisimizin ekonomik ömrünün hem de çıkaracağımız altın miktarının artacağına inanıyoruz. Bu bölgede görünen o ki çok ciddi rezerv var. Ağrı’daki tesise 1,5 milyar TL yatırım yapacağız ve karşılığında bugünkü rakamlarla ifade ediyorum 10 milyar TL’nin üstünde girdi sağlayacağız. 2023’ten itibaren yaptığımız yatırımın geri dönüşünü sağlamış olacağız. Ve 6 yıl içerisinde bu 20 ton altını ekonomiye kazandıracağız" diye konuştu.

HEDEF; YILDA 100 TON

Muhiddin Gülal, geçen yıl Türkiye’nin ürettiği 42 ton altının 8,1 tonunu Koza Altın’ın çıkardığını, 2023’ten itibaren yılda 15 ton ile katkı vermeyi planladıklarını da kaydetti. Gülal, şöyle devam etti: Koza Altın’ın Türkiye’nin muhtelif yerlerinde 240 arama ruhsatı var. Şu anda toplamda 38 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Kütahya’da, Çanakkale’de, Söğüt’te, Karadeniz’de, Ağrı’da... Bu sondajlarımızdan olumlu neticeler alıyoruz. İnşallah bunların raporlanmasına müteakip yeni müjdeli haberlerle halkımızın karşısına çıkmayı hayal ediyoruz. Ümidimiz sonsuz. 540 milyar metreküp doğalgaz keşfinden sonra artık enerjideki cari açık sorunumuzu minumuma indirecek seviyedeyiz. Altın da önemli bir cari açık kalemi. 42 ton altın üretiyoruz. Karşılığında 160 ton ithalatımız var. Ciddi açık söz konusu. Daha fazla üretmemiz lazım. İnşallah beş yıl içerisinde Hükûmetimiz ve bütün şirketlerimizle birlikte yıllık 100 ton altına ulaşmayı planlıyoruz.

Gazdan sonra altın müjdesi TMSF çatısı altında faaliyet gösteren Koza Altın, Ağrı Diyadin'e bağlı Mollakara'da altın madeninin temelini attı. 2022 sonuna kadar işlenmeye başlanacak olan altın ve gümüş madeninin toplam rezervi ise 1,2 milyar dolar.

ŞİRKETLERİN MÜLKİYETİ HAZİNE'YE

TMSF’ye devredilen Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın, Aydınlı, Naksan ve Bakpiliç gibi büyük gruplarda, hisselerin Hazine’ye geçmesi anlamına gelen "müsadere" kararı çıkmıştı. Muhiddin Gülal, bunların tamamının iç hukuk açısından son aşama olan Yargıtay’da olduğunu söyledi. Bu yıl içerisinde bu dosyaların kapanacağına işaret eden Gülal, “Dolayısıyla inşallah 2021 yıl sonu itibariyle mülkiyeti Hazine’ye ait bir altın şirketimiz olacak. Halka arzını ve satışını planladığımız şirketlerimiz var. Ama her şeyden önce hukuki sürecin kesinleşmesi bizim temel beklentimiz” diye konuştu.

SAHA ESKİ HÂLİNE GETİRİLECEK

Ağrı’daki maden sahası da, Bergama’da olduğu gibi eski hâline getirilecek. Muhiddin Gülal, Kanadalı firmanın Kazdağları’nda altını çıkardıktan sonra orayı eski hâline getirmediği için haklı olarak bir çevre hassasiyeti oluştuğunu, kendilerinin ise doğayı korumayı taahhüt ederek altın ve diğer yer altı zenginliklerini çıkardıklarını söyledi.

Ağrı'da 20 ton altın rezervi bulundu Bakan Varank, altın rezervinin 20 ton, gümüş rezervinin ise 3,5 ton olduğunu bildirdi.