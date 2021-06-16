Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Washington hattındaki bazı ihtilaflı konularda, piyasanın beklediği türden "net pozitif mesaj" gelmemesi, jeopolitik risk algısını yükseltti. Dolar 8,60'a yaklaşırken, gram altın yeniden 510 TL'nin üzerine çıktı. Piyasada gözler bugünkü FED ve yarınki TCMB toplantılarına çevrildi. Analistler, ABD Merkez Bankasının "varlık alımlarını azaltmaya başlaması" yönünde mesaj verebileceğini, TCMB'nin ise faizleri sabit tutacağını öngörüyor.

SERT HAREKETLER BEKLENMİYOR

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan "FED'in adımını, sıkılaştırmadan ziyade normalleşme olarak görmeliyiz. 'Geçtiğimiz yıl verilen aşırı likiditeye artık ekonomi gerek duyuyor mu?' noktasındayız. FED'in, enflasyonun geçici olduğu konusunda piyasayı ikna ettiğini görüyoruz. Ama önümüzde bu net şekilde görülmezse, tekrar enflasyon dinamikleri kuvvetli şekilde ortaya çıkacaktır. Azaltmaya gidilmesini bir hata olarak görmüyorum, aksine gidilmemesi hata olur. Sinyal yakın zamanda, yaklaşık altı ay öncesinden verilecek. Dolayısıyla piyasalarda sert hareketler beklemiyorum. İkinci adım, faiz artırımlarına başlanması olacaktır. 2023'ün ilk yarısında mı, ikinci yarısında mı, yoksa 2022'nin sonuna denk düşecek. Bu tartışılmaya başlanacak ki, volatilite burada ortaya çıkacaktır" dedi.