Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A, bu hafta hizmete girecek. 8 Ocak’ta Türkiye saatiyle 05.15’te ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssünden, SpaceX tarafından başarıyla uzaya fırlatılan Türksat 5A, yaklaşık dört ay süren yolculuktan sonra geçtiğimiz haftalarda yörüngesine yerleşmişti. Ardından test çalışmaları başlayan Türksat 5A uydusu, bu hafta Gölbaşı Yerleşkesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törenle hizmete alınacak.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Türkiye'nin gökyüzündeki dördüncü aktif uydusu olacak Türksat 5A ile; TV yayıncılığı ve veri haberleşmedeki kapsama alanı genişleyecek. Türkiye, Türksat 5A ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir alanda hizmet sunabilecek. 31 derece doğu yörüngesinde 30 yıl boyunca hizmet verecek olan Türksat 5A’nın, Türkiye'nin uzay çalışmalarına da katkısı olacak. Yeni nesil elektrikli itki sistemine ve yaklaşık 3,5 ton ağırlığa sahip 5A, Türksat’ın en güçlü uydusu olarak öne çıkacak.

Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak." dedi.

5B ÇALIŞMALARI

İmalat çalışmaları biten ve yapısal testleri devam eden Türksat 5B uydusunun ise bu yıl içinde uzaya fırlatılması öngörülüyor. Türkiye'nin ilk yerli ve millî uydusu Türksat 6A’nın da 2022’de üretiminin bitirilmesi ve ardından uzaya fırlatılması planlanıyor. Türkiye, bu uydularını devreye aldıktan sonra Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını da kapsama alanına eklemiş olacak. Böylece Türkiye, dünya nüfusunun yüzde 91’ine yayıncılık ve veri haberleşmesi imkânı sunar duruma gelecek.

Türksat 5B için üç ilde ‘uzay yolu’ kurulacak Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanan Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek.