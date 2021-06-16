Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Türkiye'nin, yüksek yenilenebilir enerji potansiyeliyle yeşil hidrojen üretiminde avantajlı olduğu ve yeşil hidrojenin Avrupa'ya satışının Türk ihracatçılar için önemli fırsatlar oluşturabileceği ifade ediliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemleri Direktör Yardımcısı Cristian Carraretto “Bugün itibarıyla dünyada 70 milyon ton hidrojen tüketimi bulunuyor. Bunun tamamı fosil yakıtlardan sağlanıyor. Fakat gelecek 10-15 yılda bu üretim yeşil kaynaklardan sağlanacak.

ŞU AN TALEBİ AVRUPA KARŞILIYOR

Hidrojen talebi şu anda ağırlıklı olarak Avrupa'dan kaynaklanıyor. Bu açıdan, Türkiye'de hidrojen üretimi yapılarak Avrupa'ya satılabilir. Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Güney Gaz Koridoru ile Avrupa'ya hidrojen taşınabilir. Türkiye elektrik piyasasını yeşil hale getirmek ve ekonomisini karbonsuzlaştırmak istiyorsa, yüksek yenilenebilir enerji potansiyelini bu alanda da kullanmalı” dedi. EBRD Türkiye Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemleri Yöneticisi Emre Oğuzöncül de “Önümüzdeki 10 yılda Türk ihracatçıları için yeşil hidrojen üretimi ve Avrupa'ya ihracatı önemli bir fırsat oluşturabilir. Türkiye'nin bu alanda potansiyeli var fakat şu an için belirlenmiş bir hidrojen hedefi yok” diye konuştu.