Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin ihracat artışının sağlanmasına yönelik TİM Marka Konseyini kurdu. Konseyin yol haritasını ve ana hedeflerini paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Eğer markaysanız, sektörünüz istediği kadar kırılgan gözüksün, her krizin üstesinden gelebilirsiniz. Markaysanız, tüketim rekor derecede daralsa dahi, toparlanma yine sizinle başlar. Farklı olmak, marka olmak bu milletin geleneğinde var. Marka olmak bazen talebi duymak, bazen de talebe liderlik, rehberlik etmektir. Türkiye Cumhuriyeti, ecdadın alın teriyle yoğrulmuş, büyük bir vizyonla ortaya konulmuş; başlı başına güçlü bir markadır. İşte bizler bu güçlü markayı hep birlikte daha da yükseltmek; tüm dünya ile rekabet ederken markalı ihracatımızı artırmak için TİM Marka Konseyini hayata geçiriyoruz. Konsey sayesinde dünya ile yarışan marka sayımız artacak” dedi.

MARKALAŞMA VURGUSU

“Bu yıl ihracatta 200 milyar dolar üzerini hedefliyoruz” diyen Gülle, şöyle devam etti: İhracatta daha ileriyi hedeflemenin en önemli yollarından biri ise, markalaşmaktan geçiyor. Brand Finance, her yıl ‘İlk 5 bin Küresel Marka Değeri’nin millî gelire oranını yayınlıyor. Endeksin 2020 sonuçlarına göre, Türkiye küresel marka değeri göstergesinde 49. sıradan 44. sıraya yükseldi. Firmalarımız markaya önem verdikçe ve markaya yatırım yaptıkça, küresel endekslerde çok daha yukarılara tırmanacağız.

BİRİM DEĞERİ 2 DOLARI AŞACAK

En küçük firmanın dahi yerelden genele kocaman bir marka hâline gelebileceğine inandıklarını anlatan Gülle “Unutmayalım ki; bir fert bir ürünü, bir ürün bir firmayı, bir firma bir sektörü, bir sektör ise koca bir ülkeyi marka yapar. TİM Marka Konseyi çatısı altında, markalarımızı uluslararası arenada güçlendireceğiz. Küresel fırsatları yakından takip ederek markalı ihracatımızı artıracağız. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız” dedi. Gülle, Türkiye’nin ihracat birim değerinin şu anda 1 dolar civarında olduğuna, Çin’de bu rakamın 1,75 dolar olduğuna işaret etti. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY programında mal ihracatçısı 178 firmanın, hizmet sektörlerinden de 22 firmanın yer aldığını belirten Gülle “Marka Destek Programı kapsamında ise, mal ihracatçısı 124 firmamız; hizmet sektörlerinden 28 firmamız bulunuyor. Bu firmalarımızın kilogram başı ihracat değeri; Mücevher sektöründe 1.000 dolar, Savunma ve Havacılık sektöründe 254 dolar, Gemi ve Yat sektöründe 33 dolar, Süs Bitkileri ve Mamulleri sektöründe ise 31 dolar seviyesinde” diye konuştu.

KONSEYİN 5 HEDEFİ

TİM Marka Konseyinin 2021 yol haritası ve ana hedeflerini aktaran İsmail Gülle, şunları söyledi: İlk hedefimiz, markalı Türk ürünlerinin uluslararası alanda imajının iyileştirilmesidir. Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, Türkiye markası ile global PR, reklam ve kurumsal kimlik faaliyetleri, ajandamızda yer alıyor. İkinci ana hedefimiz, firmalarımızın bilinen ya da gelişme potansiyeli bulunan yabancı şirket ve markaları satın alarak global pazarlara doğrudan erişim sağlamalarıdır. Üçüncü ana hedefimiz, firmaların kendi markaları ile yaptıkları ihracatın izlenmesine yönelik bilgi altyapısı oluşturulmasıdır. Dördüncü ana hedefimiz, markalı Türk ürünlerinin dijital platformlarda daha etkin tanıtılmasıdır. Beşinci ve son ana hedefimiz ise, Türkiye Tanıtım Grubumuz bünyesindeki Türkiye markası ve ihraç sektörlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini TİM Marka Konseyimizin çalışmalarıyla güçlendirmektir.