Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada iklim değişikliği ve küresel sıcaklıktaki yükselişler nedeniyle giderek etkisini artıran orman yangınları, çölleşme, kuraklık ve arazi bozulumu küresel ekonomiye zarar veriyor. Çölleşme tehdidinin yol açtığı sorunlar ve buna karşı yürütülen mücadeleye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 1994'ten bu yana her yıl 17 Haziran, ‘Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’ olarak kutlanıyor.

BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 26'ncı yıl dönümüne denk gelen bu yılki etkinlikler, ‘bozulmuş araziyi sağlıklı araziye dönüştürmek’ temasına odaklanacak.

BM verilerine göre çölleşme, arazi tahribatı ve kuraklık, orman yangınları, çölleşme ve diğer arazi bozulmalarının küresel ekonomiye her yıl yaklaşık 15 trilyon dolara yakın zarar veriyor ve Dünya Bankası'nın 85,8 trilyon dolar olarak hesapladığı dünya ekonomisinin yüzde 10-17 küçülmesine neden oluyor. Küresel kuraklığın daha da derinleşeceği, 2025’e kadar dünyada yaklaşık 1,8 milyar insanın ciddi su kıtlığı yaşayacağı ve dünya nüfusunun üçte ikisinin su sıkıntısı çekeceği tahmin ediliyor.

İklimle mücadele için ortak hareket çağrısı Arçelik, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporunun ayrıntılarını Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve iklim aktivisti Selin Gören’in katılımıyla gerçekleşen online bir etkinlikle duyurdu.

135 MİLYON İNSANI EVİNDEN EDECEK

Kuraklıklar yavaş gelişmesine rağmen diğer afet türlerinden daha fazla ölüme neden oluyor. Küresel kuraklığın, 2045’e kadar yaklaşık 135 milyon insanı evlerinden edeceği öngörülüyor. Her yıl 12 milyon hektar ekilebilir arazi kuraklık ve çölleşme nedeniyle kaybediliyor, bu durumdan 100'den fazla ülkede 1,5 milyar insan etkileniyor. BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre de çölleşmenin yayılması durdurulmazsa, 2030’a kadar Afrika'nın ekilebilir alanlarının üçte ikisi kaybedilebilir. Dünya Ekonomik Forumunun internet sitesinde yayımlanan ve 125 yılı kapsayan 27 farklı küresel hidrolojik iklim simülasyonuna dayanan bir araştırmaya göre, aşırı kuraklıkla karşı karşıya kalan insan sayısı bu yüzyılın sonuna kadar iki katına çıkabilir. Araştırmacılar, iklim değişikliği ve kuraklığın, dünyanın üçte ikisinde doğal kaynak sularının büyük oranda azalmasına neden olacağını tahmin ediyor. 21. yüzyılın sonlarında ise karaların ve aşırı kuraklıkla karşı karşıya kalan insan sayısının yüzde 3 olduğu 1976-2005 dönemine nazaran iki kattan fazla artarak yüzde7-8’e çıkacağı öngörülüyor. Her yıl sadece çölleşme sonucu oluşan arazi bozulumu dünya çapında ekonomilere 490 milyar dolar veriyor.

İklim değişikliğine dikkat çeken filmler SALT’ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya tesirlerine dikkat çekme amacıyla hazırladığı "Bu son şansımız mı?" gösterim programının 2021 seçkisi, Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan on belgesel filmi bir araya getiriyor.