Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonunda madenlere ilişkin sunum yapan Kalaycı, “2020 yılını 42 ton altın üreterek geçirdik. Hedef 100 ton altın. Türkiye'de bilinen rezerv 1.500 ton, potansiyel 6.500 ton altın. Geçen yıl ürettiğimiz altının ekonomiye katkısı 2,4 milyar dolar. En önemlisi de şu; Türkiye'de üretilen altının bir gramı yurt dışına gönderilmiyor. Merkez Bankamız satın alıyor bu altını. Londra Altın Borsasında oluşan fiyat üzerinden alıyor. Ödemesini de TL olarak yapıyor. Yani dolar basamıyoruz ama altın basabiliyoruz” dedi.

Türkiye’nin maden rezervlerinde avantajlı olduğuna dikkat çeken Kalaycı, “Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit maden var, bunların 70’i Türkiye’de bulunuyor” diye konuştu. Öte yandan Şeref Kalaycı, yeni maden kanununun sonbaharda TBMM’ye geleceğini de belirterek maden sahalarının rehabilitasyonunun mecburi olacağını söyledi. 6500 tonluk altın bugünkü fiyatlarla hesaplandığında yaklaşık 3.5 trilyon liraya (400 milyar dolar) karşılık geliyor.

Çeyrek altın 825 lira oldu Anbean takip edilerek, nabzı tutulmaya çalışılan A-altın fiyatlarında kapanış rakamları belli oldu.

Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti Haftaya düşüşle başlayarak 8,30'a kadar gerileyen dolar, NATO zirvesi kapsamında gerçekleşen Türkiye-ABD görüşmesinin ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.