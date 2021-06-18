Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bilançoları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu toplantısında görüşüldü. Komisyonda konuşan Bulut, salgına rağmen başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek şunları kaydetti: Yıllık ortalama 50 bin olan konut üretimini 2020 yılında 100 bine yükselttik. Bir milyon konut rakamı aşılarak ihale sürecindeki projelerimizle birlikte 1 milyon 35 bin konut, 24 bin 236 sosyal donatı rakamına ulaştık. Bu yılın ilk beş ayında ise 59 bin konut rakamına ulaştık. 2020 yılında bütün olumsuzluklara rağmen 33,5 milyar liralık yaklaşık 100 bin konut ve sosyal ünitelerin ihalesini gerçekleştirdik. İhale edilen konut sayısı günlük yaklaşık 300'ü buldu. Geçtiğimiz yıl 323 olan aktif şantiye sayımız bugün 600'ün üzerine çıktı. 13 milyar 356 milyon lirası hak ediş olmak üzere toplamda 15,8 milyarlık ödeme gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 5 ayında ödediğimiz hak ediş miktarı 9 milyar lira. Tahminlerimize göre bu yıl 30 milyarın üstünde bir ödeme gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 200 sektörün üretimini canlı tutarak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlıyoruz.

40 İLDE 110 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Özellikle afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlarda kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam ettiğini anlatan Bulut, “Her yıl 300 bin konutun dönüşümü sağlanmaktadır. Bu konutların yaklaşık 30 ila 50 bini de TOKİ eliyle gerçekleştirilmektedir” dedi. Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: 2020 yılı içinde 31 bini fiilî, 100 bini de kura ile toplam 131 bin konutun satışını gerçekleştirdik. TOKİ’den konut alıp borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyenler için indirim kampanyası düzenliyoruz. İlkini bu yıl 21 Nisan- 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve yüzde 20 indirim uygulanan kampanyadan 11 bin 802 vatandaşımız faydalandı. 2020 yılında 997 şehityakını ile gazi ve görev malullerine 147 milyon liralık faizsiz konut kredisi kullandırdık. Bu yılın ilk 5 ayında 362 kişiye 61 milyon lira, toplamda ise 26 bin 151 kişiye 1 milyar 455 milyon liralık kredi verilmiş oldu. 2020 yılında kişi başına verilen 154 bin liralık faizsiz konut kredisi, 2021 yılında 177 bin liraya yükseltildi. Bulut, yatay mimariden taviz vermediklerini belirterek özellikle 200 bine yakın konutun yatay mimari ile inşa edildiğini söyledi.