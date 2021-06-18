Dövize alternatif altın basacağız Geçtiğimiz günlerde Ağrı’nın Diyadin ilçesinden gelen 20 ton altın rezervi müjdesinin yankıları sürüyor. Gözler yeni müjdelere çevrilirken Türkiye’nin altın potansiyelini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı; hedeflerinin, yılda 100 ton altın çıkarmak olduğunu söyledi.
Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti Haftaya düşüşle başlayarak 8,30'a kadar gerileyen dolar, NATO zirvesi kapsamında gerçekleşen Türkiye-ABD görüşmesinin ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.