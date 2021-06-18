Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların olduğu kadar, özel günlerde hediye etmek için de çok fazla tercih edilen altında haftalık kapanış fiyatları belli oldu. Kapanışta altının değer kazandığı görüldü.

GRAM ALTIN KAPANIŞTA DEĞER KAZANDI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 496,50 496,70 497,00 497,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.272,00 3.293,00 3.275,00 3.296,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,80 456,80 453,25 457,25

Lira(Tam) Ziynet 3.197,00 3.217,00 3.200,00 3.220,00

Yarım Ziynet 1.599,00 1.609,00 1.600,00 1.610,00

Çeyrek Ziynet 799,00 804,00 800,00 805,00