Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın (ons), dünyada güçlenen dolarla birlikte haftayı yaklaşık yüzde 4 düşüşle tamamladı. Seneye 1.900 dolar civarında başlayan, mart ayında 1.685 dolara kadar gerileyen, nisan ve mayısı yükselişle tamamlayarak tekrar 1.900 doları aşan ons; haziran başından bu yana yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. Dünkü işlemlerde 1.770 dolar sınırına kadar çekilen ons, tepki alımlarıyla 1.790'ın üzerini gördü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen, doların 8,70'i görmesiyle sınırlı düşüş yaşadı. Haziran ayında 530 TL'ye yaklaşan gram altın, 500 TL civarında tutunmaya çalıştı.